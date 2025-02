Lanazione.it - La denuncia di Monaco: "Nessun aiuto in Comune. Mi sento discriminata"

"Inmi". Un’accusa pesante quella che la capogruppo della Lista Funaro Michela– costretta a muoversi in sedia a rotelle a causa di una malattia – rivolge alla sua stessa maggioranza, e in particolare ai dipendenti di uno dei gruppi. "Non c’è umanità,a sensibilità verso chi ha bisogno", continua la consigliera che si è anche rivolta a un avvocato, Daniele Quaranta, per far sì che i suoi diritti vengano rispettati. Una, quella di, lanciata già lunedì scorso nel Salone de’ Dugento, nel corso del Consiglio comunale, ma senza scendere nei particolari. E ora la storia appare molto più chiara. Il problema, per la capogruppo, è che, per recarsi in aula o anche a bagno ha bisogno di un. Ma sono davvero in pochi quelli disposti a darglielo.