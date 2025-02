Formiche.net - La cultura democratico-cristiana che manca all’Europa. Il commento di Merlo

Leggi su Formiche.net

È persino inutile ricordare che ci troviamo in una fase storica estremamente delicata e difficile. Nona livello nazionale dove, al di là della violenza verbale di molti esponenti politici e della pesante esempre più insopportabile radicalizzazione del conflitto politico, la “situazione è grave ma non èseria”, per dirla con l’aforisma dell’indimenticabile Ennio Flaiano.Semmai, e com’è sotto gli occhi di tutti, sono le dinamiche della geopolitica internazionale a mettere in discussione i tradizionali equilibri politici, economici e commerciali e ad aprire una fase dove, per il momento, nonno le incognite e le forti contraddizioni. Ma c’è un aspetto, almeno quando si parla dirilanciare e di riscoprire un progetto politico europeista,e federalista, che non può essere ulteriormente aggirato o rinviato.