La crisi si approfondisce per le volpi dopo lo spettacolo horror

2025-02-21 23:55:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:La miserabile stagione di Leicester City ha preso un’altra svolta stasera mentre gli uomini di Ruud Van Nistelrooy erano umiliati a casa da Rampant Brentford.I fan di Foxes stavano facendo scorrere il King Power Stadium molto prima dell’intervalloaver visto un abietto di un display difensivo dalla loro parte.Brentford ha aperto la difesa domestica a piacimento, in particolare durante un primo tempo unilaterale con Yoane Wissa, Bryan Mbeumo e Christian Norgaard che hanno segnato tutti per uccidere efficacemente la partita prima della pausa.Il mikkel damsgaard assist, fino al traguardo da Yoane Wissa! pic.twitter.com/dcbwdlbs3p– Sky Sports Premier League (@skysportspl) 21 febbraio 2025Leicester è riuscito a arginare la marea nel secondo periodo, sebbene ci fosse ancora tempo per il sostituto Fabio Carvalho per aggiungere un quarto in ritardo mentre Brentford si è allentato alla quarta vittoria in trasferta in Premier League.