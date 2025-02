Ilfattoquotidiano.it - La Confessione stasera alle 20.15 su Rai3. Montanari su Renzi compagno di liceo, Gene Gnocchi e il regalo a Gomez – LE ANTICIPAZIONI

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Trump, Milei, Meloni e Orban: sono tutti un pericolo per la democrazia“. Così parlò Tomaso. Lo storico dell’arte fiorentino sarà ospite insieme al comicoa La, il programma condotto da Peter, in onda20.15 su. Trenta minuti al fulmicotone quelli dipronto a menar fendenti a destra, a sinistra, e soprattutto all’exdel, Matteo. L’ultimo pepatissimo minuto di “” con un messaggio all’ex sindaco di Firenze lo lasciamo a chi vedrà la puntata, nel frattempo devono bastare una manciata di bordate a Silvio Berlusconi (“sì, siamo sopravvissuti a lui, ma malamente (.) con una democrazia malconcia, una democrazia che è stata dimezzata”); ad Oriana Fallaci (“seminatrice di odio alla fine della sua vita”) e a Chiara Ferragni, che per “rilanciare” gli Uffizi in chiave social scelse una foto in cui dava le spalla Venere di Botticelli: “Ferragni non guarda il quadro, ma gli dà le spe propone se stessa come Venere a chi a guarda.