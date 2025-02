Ilgiorno.it - La Compagnia Vittuonese. Vola tra le finaliste al Festival del dialetto

Oltre mezzo secolo di vita e ora la soddisfazione d’essere selezionati per un’importante manifestazione a livello nazionale. LaTeatrale, infatti, è tra le diecidel “Nazionale del Teatro Dialettale - Leonessa D’Oro 2025” selezionate tra 121 candidature giunte alla giuria del premio. Il, arrivato alla diciannovesima edizione, si terrà a Travagliato in provincia di Brescia, dal 1 marzo al 17 maggio e gli attori vittuonesi saliranno sul palco del teatro Micheletti per primi, sabato 1° marzo, alle ore 20.45. LaTeatraleporterà in scena in questa occasione la commedia brillante “Cinq donn e un co d’ai - Trent’anni dopo”, scritta da Antonio Corno, rigorosamente inmilanese. Per la compaginesi tratta di un’occasione storica, e speciale che la vedrà “sfidare” compagnie provenienti, tra le altre, da Milano, Verona, Chioggia e Lucera.