La città si prepara alla maratona del Carnevale

Il 1° marzo Urbino siad una lunga giornata di festa di, quasi unal’ha definita qualcuno, occasione per divertirsi e rafforzare lo spirito di comunità. Dalle 15,30 infatti partirà ilin Piazza mentre dalle 19,30 l’appuntamento si sposta al Collegio Raffaella per una lunga serata e nottata di festeggiamenti. Soddisfatta Elisabetta Foschi, assessore alle politiche giovanili che presenta l’evento: "Si comincia il pomeriggio con il corteo ormai tradizionale, con la sfilata dei gruppi in piazza e la presentazione sul palco, con l’animazione di Radio Studio Più. La giuria avrà il compito di valutare tutti i partecipanti e di assegnare i premi. Quest’anno però la giornata non si limiterà al corteo ma, su suggerimento delle contrade e della scuola, si è deciso di dare un seguito con una festa subito dopo, a lato della piazza nel cortile del Collegio Raffaello dove sarà montata una tensostruttura allestita grazieProloco di Pieve di Cagna che ci consentirà di dare una copertura al cortile e di proseguire lì la festa fino a tardo orario, con Nick dj e Cixen".