Ilrestodelcarlino.it - La Cisl a de Pascale: non ti confronti. Lui apre al dialogo ma tiene il punto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 22 febbraio 2025 – Le prime mosse di Michele definiscono nel mirino della. La manovra di rincari di bollo, Irpef e ticket sanitari fino al ’niet’ sull’autonomia differenziata, rigettando la proposta che fu del predecessore Stefano Bonaccini, non vanno giù al segretarioEmilia-Romagna Filippo Pieri. Scintille simili a quanto accaduto a Bologna, dove i rincari di bus e sosta annunciati dal sindaco Matteo Lepore hanno trasformato la città più progressista d’Italia in città più cara dello Stivale per il trasporto pubblico locale, creando spaccature e tentativi di ricucitura. In questo contesto ’caldo’, oggi si è tenuto un botta e risposta a distanza tra Pieri, alla guida della truppa del malcontento, e lo stesso deche ha tentato un approccio soft tenendo però ilsull’autonomia.