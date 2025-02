Lanazione.it - La cineteca di Bruno Dell’Amico

Oggi dalle 10 alle 12 l’aula magna dello Zaccagna Galilei ospita la conferenza ‘L’artigianato dell’immagine’. Si tratta della tappa conclusiva del progetto di restauro della’. Un lungo percorso per la valorizzazione e divulgazione del patrimonio cinematografico voluto dagli eredi Evandro (nella foto) e Lia, per non disperdere la memoria storica apuo -lunigianese tra gli anni Sessanta e Ottanta. I filmati spaziano dal ciclo della lavorazione del marmo dalla cava al piano alle problematiche da inquinamento della Zona industriale apuana, dalla storia e fine della ferrovia Marmifera ai Castelli della Lunigiana, passando per la sesta edizione della Biennale di Scultura, fino ad arrivare alla prima Fiera marmo e macchine. Un’esperienza da cui è nato il volume ‘L’artigianato dell’immagine.