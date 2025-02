Lettera43.it - La Cina green non rinuncia al carbone e il boom dei film basati sui manga: le news dall’Asia

La rivoluzionedellaprocede tra luci e ombre. Se, infatti, nel 2024 l’energia pulita ha avuto un impatto significativo sull’economia del Paese – contribuendo per la quota record del 10 per cento al suo Pil – allo stesso tempo, e nello stesso anno, la costruzione di centrali aha raggiunto il livello più alto dell’ultimo decennio. C’è dunque il concreto rischio che il gigante asiatico non riesca a rispettare la road map stilata dal presidente Xi Jinping: raggiungere il picco delle emissioni di carbonio prima del 2030 e diventare carbon neutral entro il 2060. Un’analisi di Carbon Brief, per esempio, ha evidenziato come il valore totale delle vendite e degli investimenti relativi al settore(1,9 trilioni di dollari) abbia ormai superato quello legato all’immobiliare (1,37 trilioni), a lungo il principale motore di crescita del Dragone.