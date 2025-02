Ilgiorno.it - La Cambogia in bicicletta. Il paralimpico Devicenzi guida gli studenti del Tosi: "Ci insegna a essere forti"

BUSTO ARSIZIO (Varese) "Voglio che chi non c’è più sia fiero di me, come anche chi ogni giorno fa di tutto per rendermi felice". Claudio, studente di terza (indirizzo turismo), si sorprende quando ripercorre il video motivazionale con cui ha presentato la propria candidatura. "La mia storia personale ha inciso, non pensavo di riuscire a raccontarla". Italo-siriano, nel 2023 ha perso un genitore e altri familiari a causa del terremoto. Per lui, selezionato tra i dieci ragazzi dell’Ite (Istituto tecnico economico)di Busto Arsizio (Varese) che a luglio parteciperanno alla seconda edizione di “Oltre l’impossibile“ - mille chilometri in bici da percorrere in- "la vita ha ancora un senso profondo: rendere felici chi c’è, chi mi vuole bene. Volevo vivere questa esperienza per questo motivo".