Serieanews.com - La Bundesliga ha un nuovo re: un italiano! La storia di un campione inatteso e Spalletti ride

Leggi su Serieanews.com

Chi è il giocatoreche sta facendo sognare la? Un talentoche sta conquistando l’EuropaLaha unre: un! Ladi un– SerieAnewsInè tornato il Bayern Monaco a comandare. Di fatto è già finito l’interregno del Bayer Leverkusen e di Xabi Alonso campioni di Germania in carica. Le Aspirine sono seconde in classifica a cinque punti dai bavaresi – con una gara in meno – e fin qui hanno disputato un campionato decisamente di livello.Il Bayern, però, sembra davvero di un’altra categoria, complice anche la trasformazione che gli ha dato Kompany, arrivato a Monaco per far tornare la squadra vincente. Chi sta deludendo ampiamente, invece, è il Borussia Dortmund. I gialloneri sono addirittura precipitati al 12mo posto in classifica, più vicini alla zona retrocessione distante nove lunghezze che al quarto posto lontano ben 10 punti.