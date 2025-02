Ilrestodelcarlino.it - La battaglia per i macachi, il corteo degli animalisti a Ferrara: “Basta torture all’Università”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 22 febbraio 2025 – Al grido di “liberi” la protesta animalista torna a sfilare per le vie del centro. All’origine del presidio c’è l’ormai nota vicenda dei primati dello stabulario di Unife, finiti al centro di un’inchiesta della procura scaturita da una denuncia di alcune associazioni. L’ultimo passaggio giudiziario è stato una richiesta di sequestro preventivo deipresenti nello stabulario, istanza formalizzata dall’avvocato David Zanforlini per Animal Liberation e Limav Italia e tuttora pendente negli uffici di via Mentessi. Ed è anche per protestare contro quelli che i manifestanti hanno definito i “tentennamenti della procura” che una quarantina di associazioni sono scese (di nuovo) in piazza nella mattinata di oggi. La giornata Mancano pochi minuti alle 11 quando la folla inizia a radunarsi davanti alla cattedrale.