La battaglia di Pavia del 1525 e il predominio sull' Italia

AGI - Vinsero gli austro-spagnoli, persero i francesi, ma c'eranoni in ambedue gli schieramenti, che combatterono per Franza o Spagna. Cinquecento anni fa, a, si svolse una delle battaglie più significative e importanti dell'era moderna, che vide opposti l'imperatore Carlo V d'Asburgo e il re Francesco I di Valois-Angoulême. Il 25 febbraio 1525 si infrangeva il sogno difrancese in. Per la prima volta appariva documentalmente nella storia il toponimo di una città che sarebbe nata solo nel 1927 grazie a Gabriele d'Annunzio, Pescara, grazie a Fernando Francesco (Ferrante) d'Avalos che nel blasone portava il marchesato di un luogo in cui non si sarebbe mai recato. Ma aveva adottato quel nome, tant'è che alla storia ci passerà come “Il Pescara”. Fu lui, comandante in capo dell'esercito imperiale, a conquistare l'alloro della vittoria del Sacro Romano Impero, con la mossa decisiva che annientò la cavalleria francese e scompaginò le truppe nemiche, prendendo pure prigioniero il re di Francia.