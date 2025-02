Lanazione.it - La ’banda del tombino’. Ennesima spaccata ma senza refurtiva. Ladri in azione ad Avenza

La banda del tombino è tornata in, ma stavolta le è andata male. I malviventi sono tornati a spaccare le vetrine dei negozi con i chiusini. La scorsa notte ihanno spaccato la vetrina del market cinese di via Sforza non riuscendo però ad entrare perché i titolati mettono a protezione dell’ingresso un pannello di plexiglass e uno scaffale. E così ihanno pensato di spaccare con il tombino la vetrata d’ingresso del supermercato da Florio, ma anche stavolta non sono stati fortunati: il sistema di allarme è collegato con la polizia privata La Lince, che in un battibaleno ha inviato una pattuglia facendo fuggire i malviventi. A sua volta la vigilanza privata ha chiamato i carabinieri, anche loro giunti sul posto in tempi rapidi. Tuttavia i malviventi se l’erano data a gambe.