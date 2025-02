Ilrestodelcarlino.it - ’l bambini e l’alluvione’, al cuore del trauma. Le psicologhe a sostegno delle famiglie

, i ragazzi, il presente e futuro. Questi anni non sono stati facili per loro, tra lockdown e alluvioni. Nei recenti episodi alluvionali di settembre-ottobre 2024, fortunatamente molto più lievi di quelli del maggio 2023, una mamma diceva che la sua bimba, davanti ai giocattoli da poter prendere prima di lasciare la casa, si domandava: "Quale bambola prendo stavolta?". Il dover abbandonare la casa, le proprie cose ha lasciato un segno. Sui traumi lasciati da questi eventi continua a lavorare un gruppo di, tra cui Raffaela Paladini, Alessandra Cocchi e Laura Vella, autrici del libro ’I, che verrà presentato nella biblioteca Ferrari di Molinella martedì 25 febbraio alle 20.30. Le dottoresse spiegheranno quali effetti provocano le calamità suie come affrontare con loro emozioni e ricordi.