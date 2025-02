Juventusnews24.com - Kolo Muani Vlahovic, chi sarà colui che guiderà l’attacco della Juve contro il Cagliari? Thiago Motta ha un’idea ben precisa. L’indiscrezione

di RedazionentusNews24, i due sono al centro di un rinnovato ballottaggio per occupare il ruolo di terminale offensivoilhabenin testa L’avvicinamento aviene cadenzato dal rinnovo di un ballottaggio in attacco. Chiil terminale offensivoVecchia Signora in vistasfida di domani serai rossoblù all’Unipol Domus? In tal senso,sembra già aver deciso.Già, perché l’allenatore italo-brasiliano ha fatto le sue dovute valutazioni sia suche. Al momento sembra proprio che sia il serbo a vincere questo duello, in quanto il francese è in preda alle fatiche di Eindhoven. Leggi suntusnews24.com