Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, la conferma è una priorità: i bianconeri cercheranno di strappare così il sì del PSG. Il piano

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, laè una: idiil sì del Paris Saint-Germain. Ile la possibile formulaIl calciomercatonon sembra avere più dubbi: è proprio Randall’attaccante ideale per il futuro del club bianconero. Per questo motivo la società cercherà di investire su di lui a lungo termine.Cometo questa mattina da Tuttosport l’idea è quella di cercare un accordo con il Paris Saint-Germain per estendere il prestito del centravanti francese per poi virare nei mesi successivi sul suo acquisto a titolo definitivo.Leggi suntusnews24.com