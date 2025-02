Zonawrestling.net - Kofi Kingston: “Faccio parte della WWE da più tempo di Rey Mysterio, chi pensa il contrario è stupido”

Leggi su Zonawrestling.net

non si trattiene. L’ex WWE Champion ha pubblicato un video sui social media, in cui si scaglia contro i fanWWE che hanno messo in dubbio la sua pretesa di farcompagnia da piùdi Rey. In una sfuriata senza peli sulla lingua,ha definito “commando da tastiera” e “fan intelligenti” quelli che si affidano a Wikipedia e Google invece di fare “vere” ricerche.ha ribadito la sua affermazione e ha fornito i numeri per dimostrare la sua tesi. Mentre Mr. 619 ha debuttato con la federazione nel 2002, si è preso una pausa dal 2014 al 2018., invece, ha firmato nel 2006 e da allora è rimasto un competitor attivo. Per dare ulteriore sostegno a se stesso, ha rivelato le statistiche degli incontri.Le sue parole“Ad oggi, Reyha disputato 682 incontri televisivi con la WWE.