Fanpage.it - Kekko Silvestre: “Certa stampa ha giudicato i Modà sulla base del pregiudizio, ed è poco professionale”

Leggi su Fanpage.it

è stato ospite di Verissimo nella puntata di sabato 22 febbraio. Il cantante ha raccontato la sua esperienza sanremese, dicendosi contento per come l'ha affrontata nonostante le difficoltà, ma senza nascondere un certo dispiacere per alcuni commenti ricevuti dalla