Kekko dei Modà sulla sala stampa di Sanremo: "Ridicoli e poco professionali", ma la verità è un'altra

deiè stato ospite oggi a Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha sollevato la polemica, già alimentata dal loro manager, Francesco Facchinetti.“Ci tengo a sottolineare che non voglio mettere nello stesso calderone tutta la radio e tutta la” – ha esordito – “io nella mia carriera sono stato giudicato, passato e non passato in radio, ma tutte le volte con criterio. Il voto all’interno di una competizione così importante è una cosa seria. Io negli anni anche con amici giornalisti ho preso anche dei brutti voti e a volte mi sono anche arrabbiato, però mi davano sempre una giustificazione e ci sta. Però c’èpiccola parte che ci giudica sempre col pregiudizio e, a prescindere da cosa portiamo, non ascoltano e ci danno il voto più basso che si possa dare.