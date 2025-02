Ilgiorno.it - Katia Follesa annuncia le date del nuovo tour: quando e dove saranno

Giussano, 22 febbraio 2025 – Dopo il successo di Sanremo, nelle vesti co-conduttrice del presentatore Carlo Conti, ha dato sfoggio di simpatia e spigliatezza, a partire dal siparietto con il cantante dei Duran Duran Simon Le Bon, la brianzolaè pronta a portare il suo “One woman show” in giro per i teatri italiani. La cabarettista nata a Giussano hato le primedelsui suoi canali social con una clip in cui non ha rinunciato all’ironia. “Il video che si interrompe perché non li so fare? ( queste sono le prime, ne metteremo altre)”, ha scritto nel post, sotto il quale non sono mancati commenti di apprezzamento, non solo per la sua prestazione al Festival, oltre che qualche nota di rimpianto per la mancanza – momentanea, probabilmente – dial sud.