Kate Hudson si è pentita di aver rifiutato un ruolo in Il diavolo veste Prada

Leggi su Cinefilos.it

si èdiunin IlL’attrieha rivelato die ancora dei rimpianti perunne Il. L’attrice, a cui inizialmente era stato chiesto di interpretare proprio la protagonista Andy Sachs (che alla fine è stata interpretata da Anne Hathaway), ha recentemente dichiarato a Capital FM che avrebbe voluto far quadrare i suoi impegni per riuscire a recitare nel film del 2006, accanto a Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci.“È stata una scelta sbagliata. Ed è stata una questione di tempismo. Era una di quelle cose per cui non potevo farlo e avrei dovuto farlo, ma non l’ho fatto”, ha detto la. “Quando l’ho visto, ho pensato: “Ah!”. Ma ancora una volta, tutto accade per una ragione.