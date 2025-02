Movieplayer.it - Kate Hudson rimpiange di non aver recitato in Il Diavolo Veste Prada: "È stato un errore"

Leggi su Movieplayer.it

In una recente intervista l'attriceha ammesso che rifiutare di recitare in Ilun, in una recente intervista rilasciata a Entertainment Weekly, ha ammesso dicompiuto unnel rifiutare di recitare nel film Il. In corsa per il ruolo di Andrea Sachs, poi affidato ad Anne Hathaway, c'era anche lei, oltre a star come Rachel McAdams, Scarlett Johansson, Natalie Portman e Kirsten Dunst. L'ammissione diParlando del film diretto da David Frankel,ha dichiarato: "Quella è stata una scelta sbagliata. Si è trattato di un problema con le tempistiche, è stata una di quelle situazioni in cui non potevo farlo, e avrei dovuto riuscirci, .