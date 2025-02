Thesocialpost.it - Karine Cogliati, la confessione del 46enne: “Legato il corpo e gettato nel bosco”

Leggi su Thesocialpost.it

Le indagini sulla tragica morte dicontinuano, con nuovi sviluppi che stanno emergendo dalle confessioni dell’uomo arrestato nei giorni scorsi. Ilitaliano, di professione pizzaiolo, è stato denunciato per occultamento di cadavere e ora potrebbe affrontare ulteriori accuse per morte in conseguenza di altro reato. La procura di Monza ha formulato questa ipotesi dopo aver intercettato l’uomo durante un presunto tentativo di fuga in Austria, fermato dai carabinieri della compagnia di Seregno.Lae la ricostruzione degli eventiSecondo quanto dichiarato dall’indagato, lui e la vittima avrebbero assunto insieme cocaina, circostanza che avrebbe poi causato un malore alla giovane donna italo-brasiliana. Il malore si sarebbe rivelato fatale, portando ila spostare ildella donna, avvolgendolo in una felpa e trasportandolo fino a una zona boschiva a Carate Brianza, dove è stato successivamente rinvenuto da un passante.