Karine Cogliati, il 46enne confessa: "Io e Karine abbiamo assunto cocaina e poi lei ha avuto un malore"

La procura di Monza ha formulato l’accusa di morte come conseguenza di altro reato nei confronti di un pizzaiolobrianzolo, già accusato dell’occultamento del cadavere di, 26 anni, il cui corpo è stato ritrovato lungo il sentiero boschivo a Carate Brianza (Monza) la scorsa settimana. La giovane era stata ritrovata con mani e piedi legati con una felpa. L’uomo, individuato dai carabinieri mentre era in auto, presumibilmente diretto verso l’Austria per fuggire, ha ammesso agli inquirenti di aver trascorso la notte con, durante la quale avevanostupefacenti: “Io ee poi lei haun”.Secondo quanto dichiarato dalsarebbe morta a causa di un, e in seguito avrebbe deciso di spostare il corpo della 26enne, legato con una felpa, e di abbandonarlo in una zona boschiva sopra il corso del Lambro a Carate Brianza, dove è stato individuato domenica pomeriggio da un passante.