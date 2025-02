Calciomercato.it - Juventus ribaltata, Conte e Del Piero insieme: “Gli stessi soldi dati a Motta” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime sui bianconeri. Dal futuro della panchina a quello societario: l’approfondimento a TiAmoCalciomercato in onda su YoutubeTantaa ‘Juve Zone’, programma in onda sul nostro canale Youtube. Thiagorimane fortemente nel mirino dopo la cocente eliminazione in Champions League di mercoledì sera. È davvero lui l’allenatore giusto per aprire un nuovo ciclo vincente? Spunta, anzi rispunta il nome del grande ex: Antonio.Juvee Del: “Gli” (LaPresse) – Calciomercato.itProgettoin discussione, ma Allegri.sta fallendo, sportivamente parlando, e così torna alla ribalta il nome del suo predecessore scaricato da Giuntoli, Massimiliano Allegri. Ma Paolo De Paola non ci sta alla riesumazione e rivalutazione del passato, seppur recente: “Non mi sono particolarmente piaciute le dichiarazioni dia fine partita, in cui ha detto che avrebbe rifatto tutto allo stesso modo, ma il progetto mi piace ed è giusto.