Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Giugliano 0-0 LIVE: i bianconeri cercano il vantaggio, entra Afena Gyan

di RedazioneNews24Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di Serie C 2024/25(Marco Baridon inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – LaGen torna in campo quest’oggi per la sfida casalinga contro il. Ivanno a caccia dell’ennesimo risultato utile consecutivo sotto la gestione Brambilla.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAGen0-0: sintesi e moviola(di Enrico Pecci)1? Fischio d’inizio – È cominciataGen-.3? Occasione Pietrelli –subito pericolosi: l’attaccante si presenta in area di rigore e calcia da ottima posizione. Una deviazione salva ilin calcio d’angolo.6? Insiste la Juve – AncoraGen in pressione.