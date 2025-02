Calciomercato.it - Juventus, maxi scambio per il colpo Tonali: non solo Douglas Luiz

Il centrocampista brasiliano si gioca il futuro alla Continassa nei prossimi mesi. Intanto Giuntoli inizia le manovre per l’ex milanistaLasi lecca le ferite e cerca di ripartire dopo il tonfo contro il PSV Eindhoven, che è costata l’eliminazione dalla Champions League per la squadra di Thiago Motta.Sandro(LaPresse) – Calciomercato.itL’obiettivo quarto posto è fondamentale in casa bianconera e la ‘Vecchia Signora’ non può fallire la qualificazione al massimo torneo continentale in vista della prossima stagione, per non pregiudicare ulteriormente la situazione finanziaria e il mercato estivo. Alla Continassa sono tutti sotto esame e nonMotta, che ha incassato comunque la fiducia della dirigenza e non rischia al momento malgrado la debacle europea. Senza Champions, però, la situazione potrebbe cambiare e indurre la società a profonde riflessioni sulla guida tecnica.