Juventus, discorso Thiago Motta-squadra dopo l'eliminazione col Psv? Confessione di spogliatoio del tecnico, ecco cosa ha rivelato in conferenza

Thiago Motta ha parlato nel corso della conferenza stampa pre Cagliari Juve. A chiosa dell'argomento eliminazione dai playoff di Champions League contro il Psv Eindhoven, l'allenatore italo-brasiliano ha chiarito questi concetti in merito al confronto avuto con la squadra.

ALLA SQUADRA – «Hanno capito tutto. In questa partita abbiamo dato il nostro massimo delle nostre possibilità in quel momento lì, con tutte le varianti che esistono nel calcio. Capisco cosa vogliamo vedere, sono ragazzi intelligentissimi e capaci, hanno fatto spesso molto bene. Delle volte l'avversario è stato superiore. La conversazione con loro è continua, parliamo tutti i giorni.