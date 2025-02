Juventusnews24.com - Juve, parla Thiago Motta: faccia a faccia alla Continassa dopo il ko di Eindhoven, il tecnico ha fatto questa richiesta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24il ko di, ilhaunasquadra per le prossime gareLa mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League potrebbe lasciare degli strascichi non soltanto a livello economico ma anche mentale in un momento cruciale della stagione.Lo sa beneche, come riportato dGazzetta dello Sport, al rientro dtrasferta diha radunato la squadra: ildellaha chiesto coesione e dispensato ottimo per il finale di campionato.Leggi suntusnews24.com