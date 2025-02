Calciomercato.it - Juve al bivio: 15 milioni di motivi per cedere i big

L’approfondimento sui bianconeri nel programma TiAmoCalciomercato in onda sul nostro canale Youtubentus. La cocente eliminazione dalla Champions costa caro anche in termini economici. Complessivamente 15di euro, includendo i circa 4che sarebbero arrivati tra botteghino e premi UEFA se non ci fosse stata la disfatta di Eindhoven.al: 15diperi big – Calciomercato.itFuori dalla Champions,col cartello “Vendesi”L’uscita anticipata dalla competizione europea più importante potrebbe avere dei riflessi significativi pure nel prossimo calciomercato estivo. Tradotto: alla cessione di più di un giocatore oggi rientrante appieno nel progetto tecnico futuro.Nella nuova puntata di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo toccato proprio questo argomento, sbilanciandoci sui nomi con i nostri Maurizio Russo e Riccardo Meloni.