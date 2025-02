Spettacolo.periodicodaily.com - Joseph Arthur, Nuovo Album e Tour Europeo nel 2025

sarà per la prima volta dal vivo a Napoli il cantautore alt folk americano scoperto da Lou Reed e Peter Gabriel. E’ tra i protagonisti dell’epopea grunge anni 90 e ha collaborato anche con Peter Buck dei R.E.M e Ben Harper.Napoli Accoglie, Un Evento Imperdibile, cantautore e visual artist americano, si prepara a deliziare i suoi fan nelcon la pubblicazione di une unche porterà le sue nuove canzoni sul palco. Domenica 16 marzo, iltoccherà Napoli con un’unica data nel Centro Sud Italia presso l’Auditorium900. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21 e il costo del biglietto è di 20 euro, comprensivo di prevendita. Se disponibili, i biglietti acquistati al botteghino costeranno 18 euro.Prenota i tuoi biglietti quiOrganizzazione e CollaborazioniIl concerto è organizzato dall’Associazione Axoloty e Hungry Promotion, in collaborazione con Freak Out Magazine e Main Out.