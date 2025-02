Inter-news.it - Josep Martinez, ora è il momento di giustificare l’investimento

L’infortunio di Sommer diventa l’occasione per raccogliere i frutti delestivo su, uno dei più grandi dilemmi della stagione dell’Inter.DOMANDA ESTIVA – Perché l’Inter ha preso? Questa è forse la domanda in assoluto più ricorrente nella stagione nerazzurra. L’aquisto del secondo portiere è stata una scelta estiva che l’ambiente ha faticato assai a digerire. Non per un’avversione specifica, ma per il quadro generale. Lo spagnolo infatti è stato l’unico acquisto fatto per scelta. Anche il più pagato, ma soprattutto l’unico. Palacios è arrivato a fine mercato solo in seguito all’infortunio di Buchanan, mentre lui è arrivato già al ritiro di luglio. Le poche risorse insomma sono andate sul secondo portiere. Una scelta netta quanto forte. Che ora deve trovare un suo senso in campo.