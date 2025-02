Inter-news.it - Josep Martinez e Inter-Genoa: sfidare il passato per prendersi il futuro

Questa sera inci saràdifendere la porta nerazzurra, a causa dell’infortunio di Sommer, che ne avrà per almeno un mese. Il portiere spagnolo farà il suo debutto stagionale in campionato proprio contro la sua ex squadra: avrà la prima chance per dimostrare di valere l’investimento fatto in estate dalla dirigenza nerazzurra. OCCASIONE – Quella contro ilstasera a San Siro sarà una gara importante per il campionato dell’, visto che arriva ad una settimana dallo scontro diretto contro il Napoli, ma sarà anche una partita speciale per. Il venticinquenne portiere arrivato in estate a Milano proprio dal Grifone è pronto ad esordire in questa stagione in Serie A. Il portiere spagnolo ha collezionato fin qui una sola presenza in nerazzurro, a metà dicembre, nella vittoria per 2-0 sull’Udinese agli ottavi di Coppa Italia.