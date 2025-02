Ilrestodelcarlino.it - Jesina per il settimo sigillo. Vigor Castelfidardo a Marina

Tutte e due in campo oggi le prime della classe nel girone A di Promozione. Con lache ospita il Villa San Martino, quest’ultimo reduce da due sconfitte mentre i leoncelli sono in gran forma e cercano la settima vittoria di fila. Più insidioso, almeno sulla carta, l’impegno invece della Fermignanese che riceve il Vismara, anche se quest’ultimo è a secco di punti da tre partite, nonostante il quarto posto in classifica. In zona playoff stazionano ancheche oggi si ritrovano di fronte. Terza contro quinta in classifica divise da sei punti. Altra sfida tutta anconetana quella tra Moie Vallesina e Barbara Monserra. I padroni di casa cercheranno di riprendere il cammino stoppato sette giorni fa in casa della. Il Barbara Monserra invece - che ha sollevato dall’incarico nei giorni scorsi mister Mancini - è alla ricerca dei primi punti del nuovo anno.