Jesi Fioretto si sta cancellando una storia irripetibile | dopo Cerioni via anche Coltorti e Trillini

la sostituzione di Stefanodal ruolo di commissario tecnico della nazione italiana dimaschile e femminile, liquidateAnnalisae Giovanna, 22 febbraio 2025 – Colpo di spugna definitivo in seno alla scherma nazionale per ciò che riguarda.Unavincente che non sarà mai cancellata ma che in questo momento qualcuno vuole oscurare liquidando unol’altro tutti i protagonisti, per di più vincenti.Forse a quel qualcuno la parola ‘scherma’ e soprattutto ‘’ sta diventando indigesto ma noi gli ricordiamo che lanon si cancella, soprattutto se fatta di successi e di professionalità difficilmente imitabili.Di questo passogli atleti di marcana, unol’altro, saranno fatti fuori? Attenzione!!!Il fatto dell’ultima ora è chel’esonero diGiovanna, ultimi 10 anni nello staff tecnico della nazionale e Annalisaanch’essa per anni al seguito degli azzurri non verranno più chiamati.