Jesi e Fabriano con vista playoff. Scontri diretti sul parquet amico

Terza partita in una settimana pernel torneo di serie B Nazionale, che dopo l’ennesimo turno infrasettimanale affronta domani la giornata numero 29 con General Contractor e Ristopro di nuovo sul. Per entrambe, duedelicati per raggiungere la post season con la General Contractor che, reduce dal ko esterno contro il Sant’Antimo, affronta il San Severo e la Ristopro, invece autrice di una grande – nelle proporzioni e nel gioco – vittoria a Ravena, che aspetta il Piombino. Match abbordabili per entrambe visto che, a quota 32 ancora in lizza per qualificarsi direttamente per isenza passare per i playin, attende un San Severo che ha 10 punti in meno (22) mentre, salito a 24 punti con l’exploit di Ravenna, si trova di fronte il Piombino ancorato a 20.