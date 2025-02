Ilgiorno.it - Jerry Calà: “Che brividi ’Sapore di mare’. Pur di fare quel film recitai gratis, visto che per i produttori costavo troppo”

Milano, 22 febbraio 2025 – Dice Enrico Vanzina che la leggerezza è la profondità della gioia. Ed è proprio di lievità che vive la versione teatrale di “Sapore di mare”, agli Arcimboldi dal 27 marzo e al Clerici di Brescia il 15 e 16 aprile. L’altra sera il debutto al Teatro Alfieri di Torino, in una girandola di ombrelloni, spiagge affollate e baci a labbra salate, come direbbe il poeta, che vede Edoardo Piacente vestire i panni cinematografici di, Fatima Trottali di Marina Suma, Giulia Carrarali di Virna Lisi e Lorenzo Tognocchili di Cristian De Sica. Tutto per comporre nell’obiettivo di Cecco il fotografo, interpretato da Paolo Ruffini, un’immagine virata nostalgia da spedire a quei ragazzi “che oggi dedicanotempo a guardare il telefono epoco a guardarsi negli occhi” come dice lo stesso