Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ufficialmente divorziati

e Bentornati single. Un giudice di Los Angeles ha approvato l’accordo di divorzio che era stato depositato il mese scorso e che avrà affetto immediato. La richiesta di divorzio era stata presentata sei mesi fa dalla pop star. La coppia di superstar si era frequentata per la prima volta nei primi anni 2000, prima di lasciarsi, per poi riunirsi e sposarsi nel 2022. La coppia ha dichiarato nei documenti depositati in tribunale di essersi separata nel 2023. La maggior parte dei dettagli finanziari del loro divorziostati tenuti privati.