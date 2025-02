Velvetgossip.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck: la fine di un sogno d’amore ufficializzata con il divorzio

La notizia deltrae Benha fatto il giro del mondo, segnando la conclusione di una relazione che ha affascinato il pubblico per oltre due decenni. La Corte superiore di Los Angeles ha ufficializzato l’accordo di separazione, già depositato a gennaio, e ilè entrato in vigore il 21 febbraio. Questo evento segna un momento significativo nelle vite di entrambi gli attori, che tornano così a essere single.L’accordo di separazione ha richiesto sei mesi per essere finalizzato, secondo le leggi californiane, e ha stabilito che nessuno dei due pagherà il mantenimento all’altro. Questo aspetto sorprendente è da considerarsi alla luce del grande successo professionale di entrambi:, celebre cantante e imprenditrice con un patrimonio netto stimato in centinaia di milioni di dollari, e Ben, vincitore di premi Oscar e noto attore e regista.