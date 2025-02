Metropolitanmagazine.it - Jeff Bezos chiede ai fan chi dovrebbe interpretare James Bond e la risposta non sorprende

I fan si sono posti molte domande quando è uscita la notizia che Amazon ora ha il controllo creativo completo sul franchise di, ma il CEOha chiesto chi vorrebbero come nuovo. La produzione dei film diè in stand-by dal 2021, quando Amazon ha acquisito MGM e con essa i diritti di distribuzione per i film di. Da allora, ci sono state voci secondo cui i produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli avrebbero rinunciato a una certa supervisione su questi film, e tutto si è concretizzato giovedì. Mentre i fan riflettevano su cosa sarebbe successo dopo,sembrava essere interessato alle loro idee.“Chi sceglieresti come prossimo?” ha scrittoin un post su X. Il miliardario ha incluso uno screenshot di una notizia di Reuters su questa notizia, che mostrava una foto di Daniel Craig che promuoveva il suo ultimo film di, No Time to Die.