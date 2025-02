Zonawrestling.net - JBL: “I Road Warriors sono il più grande tag team della storia”

Leggi su Zonawrestling.net

Il WWE Hall of Famer John Bradshaw Layfield ha pesato sul dibattito di lunga data sul piùtagdel wrestling. Parlando al podcast Something to Wrestle, JBL ha chiarito che, a suo parere, nessuna tagsi avvicina aioriginali: Hawk e Animal. “No, nessuno si avvicina a loro, e non penso che ci sia un secondo posto. Voglio dire, quei tizi hanno dato inizio a tutto. JBL ha paragonato la loro eredità ai pionieri dello sport che hanno cambiato per sempre i loro campi, sottolineando come la loro influenza abbia trasceso le generazioni. È un po ‘come tornare indietro e dire: “Ehi, Jesse Owens è il piùtrack guy di tutti i tempi? Roger Bannister è il piùmiler di tutti i tempi? Ciragazzi che hanno corso molto più velocemente ora, ma il loro posto nellaè assicurato perchéstati i primi ed erano storici.