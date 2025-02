Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, stangata milionaria: ecco quanti soldi perde in questi tre mesi

Con l'accordo - o patteggiamento - trae la Wada - l'agenzia mondiale anti-doping - il numero uno al mondo si è evitato uno stop da uno a due anni. Per lui solo una sospensione di 3, iniziata il 9 febbraio e con scadenza il 4 maggio. L'azzurro però nonrà la possibilità di disputare i tornei dei grandi Slam. Non giocherà Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Non si tratta di un vero dramma sportivo. Piuttosto di una bella perdita economica. Non disputandoquattro torneo,non avrà la possibilità di portarsi a casa 4 milioni di dollari.non giocherà nemmeno gli Mgm Rewards di Las Vegas, in programma l'1 e 2 marzo. L'ingaggio sarebbe stato nell'ordine di 1 milione di dollari. A conti fatti, dunque,rà tra i due e i tre milioni di dollari in premi e ingaggi per questo stop di tre