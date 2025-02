Oasport.it - Jannik Sinner si rilassa a Sesto Pusteria: stacco totale, prima di iniziare una lunga preparazione

Leggi su Oasport.it

La necessità di staccare la spina e di “disintossicarsi”.ha questa priorità dopo aver accettato la richiesta della WADA e aver trovato un accordo con l’Agenzia mondiale dell’antidoping. Tre mesi dovranno passaredi rivederein campo: una sospensione retrodatata al 9 febbraio che terminerà alle 23.59 del 4 maggio.Pertanto,dovrà programmare il suo ritorno all’agonismo puro in vista degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros, sulla terra rossa. La squalifica lo obbligherà a non potersi allenaredel 13 aprile in strutture affiliate a un’associazione nazionale, all’ATP, all’ITF, alla WTA, ai Grandi Slam o a un evento coperto dal regolamento ITIA, non avrà sparring partner tesserati, ma potrà comunque essere supportato dal proprio team.Le soluzioni, da questo punto di vista, si troveranno e probabilmentedeciderà di seguire un iter in cui potersi preparare in sedi differenti per non subire psicologicamente il peso della solita routine.