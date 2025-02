Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner fa rosicare tutti i gufi dopo la squalifica: dove l'hanno beccato

Leggi su Liberoquotidiano.it

in questi giorni è in Alto Adige, precisamente nella 'suà Val Pusteria. Il numero 1 del tennis mondiale, fino al 4 maggio prossimotouna doppia violazione al codice mondiale antidoping, si sta concedendo alcune sciate a Monte Elmo nel comprensorio delle '3 Cime Dolomitì., recentemente a Doha e Dubai, sta valutandopoter allenarsi considerando che non può farlo su campi da tennis che sono in gestione a società sportive o di pertinenza federale. A strappare una foto assieme al supercampione del tennis, un appassionato di sci giunto dalla Croazia. Sabato scorso, l'agenzia mondiale antidoping (Wada), che nel settembre scorso era ricorsa al Tas di Losanna chiedendo unada uno a due anni, aveva comunicato di aver trovato un accorto conper unadi tre mesi.