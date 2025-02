Nerdpool.it - J-POP Manga presenta La strana casa di Uketsu e Kyo Ayano

Le case sono da sempre protagoniste di storie horror spaventose. Eppure esiste unaa Tokyo dove non sono presenze sovrannaturali o rumori misteriosi a disturbare gli inquilini, bensì unaincongruenza nella planimetria dell’abitazione. Stanze all’apparenza senza aperture e altri particolari insoliti accendono la curiosità di un appassionato dell’occulto che decide di far luce sul mistero scoprendo una serie di fatti inquietanti.Dal caso editoriale che ha sconvolto e appassionato il Giappone, arriva in edizione italiana a marchio J-POPil mystery La, adattamentodel romanzo Henna Ie dicon i disegni di Kyo, sugli scaffali di librerie e fumetterie e in tutti gli store online a partire dal 19 marzo. Oltre all’edizione regular sarà disponibile, solo in fumetteria, l’esclusiva edizione variant in lamina del primo volume!Sulla piantina di unamostratagli da un conoscente, un giornalista specializzato in storie dell’occulto individua un misterioso spazio non identificato.