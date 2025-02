Sport.quotidiano.net - Italiano: "Dovevamo fare qualcosa di più. Arbitro? Non parlo di certe situazioni"

Bologna, 22 febbraio 2025 – E’ un Vincenzovisibilmente deluso quello che ha commentato la sconfitta del Tardini contro il Parma. Il tecnico del Bologna ha voluto sottolineare cosa è mancato alla sua squadra per trovare la via del gol e portare a casa il risultato: “in più, riempire di più l’area, cercare la profondità, invece ci siamo limitati a un giro palla a ritmi bassi, contro una squadra che si chiude e riparte. Impegno c’è stato da parte di tutti e anche l’approccio. La partita l’abbiamo giocata come ce l’aspettavamo. In tre giorni il nuovo allenatore non poteva stravolgere quello fatto in due anni e mezzo, con un gioco volto a chiudere gli spazi. Abbiamo attaccato poco, era da tanto che non ci capitava una squadra che difendeva in questo modo. Ci abbiamo provato con Orso, con Dean (Ndoye, ndr) e anche con Fabbian.