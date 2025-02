Oasport.it - Italia-Francia oggi in tv, Sei Nazioni rugby U20: orario, programma, streaming

Dopo una settimana di paura riprenderà, sabato 22 febbraio, alle ore 20.45, il cammino dell’nel SeiUnder 20 2025 di: gli azzurrini, dopo aver battuto la Scozia in trasferta all’esordio, hanno perso in casa contro i pari età del Galles nel match interno, giocato allo Stadio Monigo di Treviso.Per il terzo match degli azzurrini nel Seidi categoria, il coach dell’, Roberto Santamaria, apporta soltanto tre modifiche alla formazione battuta dal Galles, inserendo tra i titolari Celi, al posto di Pietramala, Sari, che sostituisce Beni, e Brasini, in luogo di Pelliccioli.Per il match della terza giornata del SeiUnder 20 2025 la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Arena, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play Sport 3, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.