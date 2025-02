Formiche.net - Italia-Emirati Arabi Uniti, una partnership strategica in evoluzione. Parla AlKetbi

Ebtesampresidente e fondatrice dell’Emirates Policy Center, è una delle più influenti think tanker della regione del Golfo, esperta di relazioni internazionali di fama globale e molto attenta alle relazioni tra. Formiche.net l’ha contattata per una lettura approfondita delle relazioni bilaterali, delle loro prospettive future e delle opportunità di sviluppo in occasione della visita del presidenteno, Mohammed bin Zayed, che sarà in visita a Roma domenica 23 e lunedì 24 febbraio.Un incontro che si inserisce in un contesto di crescente collaborazionetra i due Paesi, che si estende dall’energia alla difesa, dal commercio alla tecnologia, fino alla diplomazia internazionale.Negli ultimi anni, le relazioni trahanno raggiunto un nuovo livello di maturità, culminando nell’ufficializzazione della loro