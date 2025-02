Oasport.it - Italia-Danimarca, Nations League calcio femminile: programma, orario, tv, dove si gioca

Archiviata la vittoria di misura contro il Galles, la Nazionalena disi appresta a vivere il secondo appuntamento valido per la2025. Martedì 25 febbraio le azzurre affronteranno infatti la; il match si disputerà sempre tra le mura amiche, precisamente quelle dello stadio Alberto Pico di La Spezia (d’inizio ore 18:15).Sfida intrigante per le ragazze di Mister Soncin, motivate ad affrontare una compagine nordica che è caduta al cospetto della rivale Svezia in occasione del primo incontro, cedendo il passo per 1-2. L’obiettivo sarà quindi quello di proseguire il percorso di crescita, cercando di tenere a bada una squadra rivale motivata a tornare in carreggiata.Non mancano comunque gli aspetti da migliorare, a partire da una maggiore attenzione in fase offensiva, in particolare in una fase realizzata risultata nella partita inaugurale poco lucida.